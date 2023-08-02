Угрожавший гранатой мужчина сдался после разговора с главой Бакширии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

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Никаких требований выдвигать дебошир не стал.

Мужчина, угрожавший взорвать гранату на трассе под Уфой, сдался правоохранительным органам после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По его информации, мужчина не стал выдвигать никаких требований.

В среду, 2 августа, движение по Нагаевскому шоссе в Уфе перекрыли из-за мужчины с гранатой. Он угрожал взорвать ее прямо на проезжей части. Уточнялось, что произошло все недалеко от заправки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья.