Эрдоган договорился с Путиным о визите в Турцию в ходе переговоров

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел с российским коллегой Владимиром Путиным дистанционные переговоры и пригласил его с визитом в страну. Об этом сообщает канцелярия турецкого главы.

«В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию», — приводит содержание заявления агентство РИА Новости.

Дата и время визита пока не раскрываются.

В Кремле также подтвердили, что между лидерами двух стран состоялась беседа. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что диалог еще не закончен и пообещал позже сообщить о его важных деталях.

Эрдоган выражал надежду на переговоры с президентом РФ по зерновой сделке. Москва приостановила свое участие в инициативе 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что тема газового хаба в Турции остается на повестке дня.