Полиция перекрыла шоссе в Уфе из-за мужчины с гранатой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

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Злоумышленник угрожал активацией боевого припаса.

Движение по Нагаевскому шоссе в Уфе перекрыли из-за мужчины с гранатой. Он угрожал взорвать ее прямо на проезжей части. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что произошло все недалеко от заправки. По предварительной версии, мужчина с предметом, похожим на гранату, вышел на дорогу и стал угрожать подрывом. Полицейские были вынуждены остановить движение по трассе.

Telegram-канала Gorobzor сообщает, что мужчина вырвался из-под охраны, когда его везли на следственные действия, и, оказавшись на свободе, начал угрожать боеприпасом.

Дорога буде перекрыта до вечера. Водители имеют возможность объехать участок по трассе М-5 через Федоровку. В настоящее время их останавливают и направляют другой дорогой в районе моста в Карпово.

Ранее 5-tv.ru писал, что в страшном ДТП с участием грузовика на самарской трассе погибли два человека.