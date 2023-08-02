Песков назвал выдачу оружия в Белгородской области необходимой мерой

Фото: Симоненкова Татьяна / ТАСС

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В Кремле считают, что контроль над вооружением при этом должен быть тщательно проработан.

В Белгородской области добровольцам начали выдавать оружие. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главное, что все это происходит строго в соответствии с законодательством.

«Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые на территории Украины осуществляется», — отметил он.

По словам представителя Кремля, оружие не бывает бесконтрольным, все меры в этом вопросе должны быть тщательно реализованы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США оправдали террористические методы киевского режима своей реакцией на атаки беспилотниками на Москву.