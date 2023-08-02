Типичные фразы абьюзера: как распознать скрытое вербальное насилие

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Многие даже не задумываются, слыша обыденные слова, что их пытаются задеть.

Как зачастую показывает жизненная практика, в некоторых случаях даже совершенно обыденные фразы могут содержать в себе скрытое вербальное насилие. Об этом сообщила кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова.

Проблема скрытой агрессии требует большого внимания и детального рассмотрения. Во многих ситуациях собеседник не всегда признает факт издевок, поскольку словесные манипуляции могут показаться ему довольно безвредными при первичном анализе, сообщает издание «Страсти».

Речь идет о таких фразах, как: «ты сама/сам понимаешь вообще, о чем говоришь», «любишь ты преувеличить», «ты сама всегда провоцируешь», «мне искренне тебя жаль», «только ты так могла», «у тебя всегда так», «только с тобой такое могло произойти», «вообще-то все об этом знают».

Психолог указывает на то, что фразы, которые заставляют вас думать, что у вас постоянно что-то не получается, на самом деле несут в себе уничижительный смысл и выражают пренебрежительное отношение. То есть вместо того, чтобы подкрепить добрым словом или помочь найти решение, вас записывают в неудачники, абсолютно не заботясь о том, что вы при этом чувствуете.

Эти фразы также дают понять, что собеседник уверен в том, что вы не осознаете этой пренебрежительности. В его понимании это дает ему полную свободу язвить вам, проявлять скрытую, а впоследствии и явную агрессию.

Абьюзер однозначно стремится сделать так, чтобы виноватыми остались вы, а не он. Поэтому он ведет себя так, будто его мнение возвышается над вашим, окутывая слова флером мудрости, а также подкрепляя язвительные речи «неоспоримыми» истинами. Однако в этом кроется лишь желание задеть, высмеять или насолить, и обязательно доказать вам, что он всегда прав, а вы всегда виноваты.

Ранее 5-tv.ru писал, что нейропсихолог назвала ТОП-5 признаков нарушения личных границ.