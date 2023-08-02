Курс евро превысил 102 рубля в ходе торгов на Мосбирже

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Как дела обстоят с долларом и юанем?

Курс евро впервые с 20 июля 2023 года превысил отметку в 102 рубля в рамках валютных торгов на Московской бирже. Информация об этом следует из данным торгов.

К 12:05 по московскому времени европейская валюта выросла на 0,87% и составила 102,06 рубля. Спустя несколько минут, к 12:13, значение начало падать и составило 101,93 рубля.

Доллар сегодня также показал рост в ходе торгов. Валюта США выросла на 0,54%, достигнув отметки в 92,82 рубля. Китайский юань по отношению рублю тоже вырос. Он поднялся до 12,917 рубля. Показатели изменились на 0,62%.

Прежде, 25 июля, курс евро впервые с середины месяца опустился ниже 100 рублей. Снижение тогда показывали доллар и юань.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые банки России перестали принимать иностранную валюту в своих банкоматах. Возможность внесения долларов и евро пропала банкоматах 11 из 13 системно значимых кредитных организаций.