Из бюджета для Киева: Байден попросит Конгресс оплатить оружие Тайваню

FT: Байден попросит у Конгресса денег на оружие для Тайваня из бюджета для Киева

Фото: www.globallookpress.com / Nathan Howard - Pool via CNP

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Как на это отреагируют в Китае?

Президент США Джо Байден планирует попросить Конгресс на деньги, выделенные для Украины, приобрести оружие для Тайваня. Об этом знакомый с ситуацией источник сообщил изданию Financial Times.

«Белый дом попросит конгресс профинансировать вооружения для Тайваня», — приводит слова собеседника газета.

Уточняется, что речь идет о средствах, которые были выделены в рамках запроса на дополнительные бюджетные ассигнования для Киева. Обусловлены намерения Вашингтона якобы растущей угрозой со стороны Китая в регионе.

В материале отмечается, что в случае принятия инициативы Конгрессом Тайвань сможет впервые получить оружие с помощью системы, финансируемой налогоплательщиками США. Запрос Белого дома будет направлен уже в текущем месяце. Размер помощи не раскрывается.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров летом 2022 года. КНР считает остров своей территорией, поэтому его посещение официальными лицами принимает за поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая приступила к боевым учением в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму 345 миллионов долларов.