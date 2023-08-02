«Не самые хорошие»: МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной

В МИД Польши заявили об ухудшении отношений с Украиной из-за высказываний Киева

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Варшава, конечно, помогает стране-соседке, но руководствуется лишь политикой своих национальных интересов.

В МИД Польши констатировали ухудшение отношений Киева и Варшавы из-за высказываний некоторых представителей украинских властей. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил замглавы внешнеполитического ведомства Павел Яблоньский.

В беседе с журналистами он честно рассказал о положении дел. По словам заместителя польского главы МИД, никто не стремится скрыть напряженность, вызванную поведением украинских политиков.

«Мы представим нашу оценку того, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, а они, к сожалению, из-за заявлений некоторых представителей украинских властей в последнее время не самые хорошие», — прокомментировал он.

Политический деятель пояснил, что связано это может быть с возникшей на Украине эмоциональностью, которую усиливает продолжающийся конфликт. Яблоньский отметил, что польская сторона пытается понять своих соседей, однако просит не относиться так к своим союзникам.

В Варшаве сделали важную пометку — страна помогает Киеву настолько, насколько это позволяют делать национальные интересы.

СМИ ранее сообщили о срочном вызове посла Польши в Киеве в МИД Украины. Ресурсы пишут, что причиной якобы послужили высказывания министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева. По его словам, Незалежной следует начать ценить то, что страна делает для нее последние месяцы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова раскрыла глаза на коварные планы Польши по Украине.