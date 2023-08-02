МИД: США оправдали террористические методы своей реакцией на атаки на Москву

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Американцы, по сути, поддерживают преступный киевский режим.

США оправдали террористические методы киевского режима своей реакцией на атаки беспилотниками на Москву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об очередных террористических действиях киевского режима в ночь на 1 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что вражеский дрон прилетел в ранее поврежденную башню «Москвы-Сити». При этом, по его словам, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников в башне IQ «Москвы-Сити» нарушено остекление фасада на площади 150 квадратных метров.