Это кому-то нужно? Реально ли найти друзей в зрелом возрасте

Психолог Казаченко: зрелый возраст не должен быть помехой для поиска друзей

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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Почему дружба необходима не только в молодости, но и в более зрелом возрасте?

По мнению психологов, дружба играет очень важную роль в развитии личности для людей всех возрастов. Человек не может жить обособленно от других, а одиночество способно приводить к серьезным депрессивным расстройствам.

«Окситоцин, гормон, отвечающий за социальные связи и доверие, вырабатывается у нас только при взаимодействии с другими людьми», — рассказала кандидат психологических наук и коуч Катерина Казаченко.

Как считает эксперт, дружба оказывает благотворное влияние на духовное и личностное развитие людей, а также помогает сохранить психическое здоровье, передает издание aif.ru.

«Во взрослом возрасте дружба не просто возможна, она крайне необходима», — уверяет коуч.

Новые знакомства способны не только дать нам живую энергию общения и радостные эмоции, но также обогатить новыми открытиями, знаниями и навыками, необходимыми для самореализации. Настоящая дружба зиждется на искренней заинтересованности в другом человеке, объяснила психолог.

Для того, чтобы найти интересного вам человека, необходимо избавиться от страха знакомства с новыми людьми. Поэтому в этом нужно практиковаться как можно чаще, пока вы не встретите по-настоящему близкую по духу личность.

После знакомства важно постоянно сохранять и поддерживать контакт. В этом помогут постоянные совместные договоренности, поясняет эксперт.

Чтобы установить близкую эмоциональную связь, важно рассказывать о личных чувствах и переживаниях. Развитие полноценных крепких дружеских отношений возможно при условии, если постоянно поддерживать связь.

Для этого необходимо находить время на потенциального друга. Главное, подчеркивает Казаченко, не быть слишком требовательными и навязчивыми, при этом сохраняя адекватный уровень критичности для создания справедливого и равного подхода.

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