Видеосервисы вошли в перечень программ для обязательной предустановки

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Ставить новые приложения обяжут уже в следующем году.

Правительство утвердило перечень российских программ, обязательных для предустановки на мобильные телефоны, телевизоры и компьютеры в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что в список были добавлены некоторые видеосервисы, в том числе продукция «Яндекса», «Вконтакте» и «Касперского».

«При этом владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться», — говорится в сообщении.

К слову, многие россияне, чтобы пользоваться заблокированными сервисами или менять данные о геолокации пользователя для сайтов, используют сервисы VPN.

В связи с этим 5-tv.ru ранее рассказывал, почему сервисы VPN могут быть опасны.