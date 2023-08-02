Держал ее в руках: тело мужчины и записку с угрозами нашли в машине каршеринга в Москве

Тело мужчины и записку с угрозами нашли в прокатной машине в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Личность погибшего уже установлена, полиция расследует причины случившегося.

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили в автомобиле каршеринга на Павелецкой набережной в Москве. В руках он держал записку угрожающего содержания.

Как стало известно 5-tv.ru, тело водителя в салоне машины Chery заметила случайная прохожая. В найденной при мужчине записке было предупреждение: «Не подходите, опасно». Рядом стоял баллон.

Территория вокруг автомобиля была незамедлительно оцеплена, чтобы избежать последствий возможного взрыва. Однако проверка показала, что баллон не представляет опасности.

Личность мертвого мужчины уже установлена, полиция изучает разные версии случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти под мостом в Хабаровске.