«Не в нашей природе»: Бразилия выступила против расширения БРИКС
Бразилия выступила против расширения БРИКС
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Почему страна так не хочет этого процесса?
Бразилия выступает против расширения БРИКС, поскольку это может «превратить блок во что-то другое». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бразильских чиновников.
По их мнению, любое расширение организации должно быть постепенным.
«В какой-то момент Бразилии придется уступить <…>, но не в нашей природе блокировать что-то», — сказал собеседник издания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться в БРИКС.