«Не в нашей природе»: Бразилия выступила против расширения БРИКС

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Почему страна так не хочет этого процесса?

Бразилия выступает против расширения БРИКС, поскольку это может «превратить блок во что-то другое». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бразильских чиновников.

По их мнению, любое расширение организации должно быть постепенным.

«В какой-то момент Бразилии придется уступить <…>, но не в нашей природе блокировать что-то», — сказал собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться в БРИКС.