От Калининграда до Владивостока: как в России отмечают День ВДВ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Например, во Владивостоке купающихся в фонтанах замечено не было.

Первыми праздник встретили восточные регионы страны. В Красноярске День ВДВ начался с митинга у памятника воинам-интернационалистам на Поклонной горе. А вечером десантников и всех жителей города ждет концерт в Центральном парке.

А во Владивостоке в честь праздника организовали автопробег. Колонна с флагами Воздушно-десантых войск выдвинулась с острова Русский и доехала до места митинга в Парке Победы.

Купающихся в фонтанах во Владивостоке замечено не было — по словам ветеранов ВДВ, в последние годы подобное на празднике не поощряется.

А в Петербурге бойцам крылатой пехоты подготовили сюрприз. Представители Водоканала сообщили, что пока что не будут отключать фонтаны. Однако они сделают это, как только кто-то из празднующих все же попытается освежиться.