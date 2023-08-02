В Кишиневе водитель иномарки врезался в ворота посольства РФ и скрылся

Фото: © РИА Новости / Мирослав Ротарь

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Поймать сразу нарушителя не удалось — в погоне он совершил еще несколько столкновений.

Водитель на Mercedes врезался в ворота посольства России в Кишиневе и скрылся с места аварии. О случившемся сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

«Когда полиция установила местонахождение автомобиля и догнала его, водитель отказался останавливаться и по пути повредил еще два автомобиля, после чего был задержан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушителя задержали в 40 километрах от Кишинева, у города Страшены.

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