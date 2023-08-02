В Одесской области заявили о пожарах на промышленных и портовых объектах

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov

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Прежде во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Возгорания зафиксированы на объектах промышленной и портовой инфраструктуры в Одесской области на Украине. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал.

При этом официальной информации от Минобороны РФ не поступало.

В среду, 2 августа, воздушную тревогу объявили сразу во всех областях Украины. Людей просили оставаться в домах и укрытиях.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инфраструктура одного из украинских портов была повреждена на Дунае.