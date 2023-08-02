Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Россия, вопреки ожиданиям зарубежных экспертов, грамотно защищается.

Издание Politico вновь поспешило разочаровать украинских политиков. На этот раз журналисты выяснили, что никаких прорывов в контрнаступлении ВСУ нет.

В частности, неуспехом закончилась последняя атака украинских подразделений на ореховском направлении. Сообщается, что в бой были брошены резервы — а именно тысячи солдат, обученных на Западе.

Со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне издание сообщает, что, несмотря на все старания, ВСУ так и не удалось прорвать линию фронта. Россия грамотно защищается, задействуя минные поля и как минимум три эшелона обороны.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.