Никто, кроме вас: российские десантники отмечают профессиональный праздник

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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В 2023 году исполняется ровно 93 года со дня основания ВДВ. Как это было?

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают российские десантники. 93 года назад крылатая пехота совершила первый экспериментальный прыжок с бомбардировщика на окраине Воронежа.

Эти маневры положили начало созданию нового вида войск, который спустя десятилетия надежно стоит на страже интересов страны, выполняя самые сложные задачи на самых опасных направлениях. Как встречают праздник бойцы ВДВ в зоне специальной военной операции — рассказал и показал в своем репортаже корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником. Глава государства отметил неоценимый вклад служащих, их мужество и героизм.