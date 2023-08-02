Копейка рубль бережет: как сэкономить в путешествии
Отельер Сабиржанов: сэкономить в отпуске можно на позднем бронировании отеля
Фото: www.globallookpress.com / Bernd Weißbrod; 5-tv.ru
Эксперт дал несколько полезных советов.
Как можно сэкономить в отпуске. Ответом на этот вопрос в интервью URA.RU поделился председатель правления межрегионального общественного объединения «Союз отельеров» Роман Сабиржанов.
По его словам, многие отели в день заезда снижают цены на номера. Таким образом они пытаются заработать хоть сколько-то денег.
«А у отеля часто остаются номера — потому что многие туристы, которые бронировали, заранее отменяют свои брони. Так что, приехав в туристическое место и бронируя „день в день“, иногда можно неплохо сэкономить», — отметил Сабиржанов.
Также он добавил, что снизить расходы можно при отказе от перелетов и традиционных методов размещения. По словам специалиста, путешествия на автобусе или автомобиле выйдут гораздо дешевле. А найти бюджетную гостиницу или и вовсе заселиться бесплатно можно через тематические чаты.
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