Трампа обвинили в попытке сорвать выборы через штурм Капитолия

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Представители экс-президента США назвали происходящее попыткой вывести политика из грядущей президентской гонки. Получится ли у них это?

Против Дональда Трампа выдвинули новое обвинение. Соответствующей новостью поделились РИА Новости. Экс-президента США обвиняют в попытке помешать утверждению результатов выборов в 2021 году. Отмечается, что политик пытался сорвать процедуру с помощью штурма Капитолия.

«Подзащитный и его сообщник пытались использовать насилие и хаос в Капитолии, призывая законодателей, на основе ложных заявлений о мошенничестве в ходе выборов, отложить утверждение их результатов», — говорится в материалах дела.

Трампу вменяют «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «попытку вмешательства в официальные процедуры», а также «сговор против прав». По этим пунктам ему грозит более 50 лет тюрьмы. При этом с возможностью привлечения политика к ответственности уже согласилось большинство присяжных.

Ситуацию успел прокомментировать спецпрокурор Джек Смит, ведущий расследование. Он отметил, что надеется на ускоренную процедуру суда.

Представители Трампа с обвинениями не согласны. По их словам, таким образом администрация действующего президента намерена повлиять на грядущие выборы, которые пройдут в 2024 году.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения по делу о секретных документах.