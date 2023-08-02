Пока не поздно: в ООН обратились с важным заявлением к Украине
В ООН призвали Украину отказаться от ударов беспилотниками по России
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Международная организация выступила против атак на гражданскую инфраструктуру.
Даже в ООН сегодня призвали Киев отказаться от своих террористических методов, которые могут спровоцировать Россию на по-настоящему жесткий ответ. Речь об атаках беспилотников на Москву и другие регионы России.
В офисе генсека организации сказали, что выступают против атак на гражданскую инфраструктуру. Да и союзники Владимира Зеленского уже не раз подчеркивали, что не одобряют это.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе очередного вечернего видеообращения Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории Российской Федерации.
Он также сообщил, что заслушал доклады разных чиновников, отвечающих за силы безопасности и обороны. Исходя из этого доклада, он пообещал «серьезные и ощутимые» последствия ударов ВСУ.