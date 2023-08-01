В МИД РФ заявили об эвакуации части сотрудников из Судана

Фото: www.globallookpress.com / Shane Bauer

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Дипломаты уже прибыли на подмосковный аэродром «Чкаловский».

МИД РФ сообщил о вывозе из Порт-Судана части сотрудников переведенного из Хартума российского посольства. Эвакуированные уже прибыли специальным рейсом Военно-транспортной авиации (ВТА) Министерства обороны России на подмосковный аэродром «Чкаловский». Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Такое решение было принято в связи с повышением рисков безопасности. Также известно, что помимо сотрудников дипломатического ведомства были эвакуированы некоторые российские граждане вместе со своими семьями, ранее они обращались в посольство за помощью.

В пятницу 28 июля стало известно о том, что посольство России в Судане переносится из Хартума в Порт-Судан в связи с непрекращающимися в столице боестолкновениями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Франция начинает эвакуацию своих граждан из Нигера.