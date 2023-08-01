«Понесло не туда»: как увеличение губ отразится на 15-летней дочери Борисовой

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Александра Миллер /Личный архив; 5-tv.ru

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Наследница телезвезды подверглась травле в соцсетях после косметологической процедуры.

Увеличение губ и подобные процедуры в 15-летнем возрасте, когда организм девочки-подростка только формируется, рискованны и по меньшей мере странны. Ни один адекватный родитель не позволит своей дочери сделать такую операцию. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявила психолог и сексолог Александра Миллер.

Дочь телеведущей Даны Борисовой 15-летняя Полина Аксенова ранее призналась, что у нее появились комплексы после увеличения губ, эту процедуру она сделала с одобрения звездной мамы.

«Покрасить волосы в красный или зеленый цвет, как это делают обычно подростки, — пожалуйста. У них происходит самовыражение, они начинают носить странные вещи, пытаются выделиться из толпы. Но, когда это переходит уже такие границы… А что, если завтра она захочет увеличить грудь, которая даже не сформировалась? Это странно, по меньшей мере», — отметила Миллер.

Само по себе желание увеличить губы в таком возрасте может говорить о неких психологических проблемах, добавила эксперт. Она отметила, что любые косметологические процедуры нацелены на то, чтобы выглядеть красиво и привлекать мужской пол. И если женщина решается на них, значит, она не принимает свою внешность такой, какая она есть.

Соответственно, отметила Миллер, можно говорить об отголосках так называемой дисморфофобии — психического расстройства, при котором человек чрезмерно обеспокоен несущественным дефектом или особенностью своей внешности. К слову, симптомы этого расстройства как раз впервые проявляются в подростковом возрасте. Однако это не повод тут же обращаться к пластическим хирургам, подчеркнула Миллер.

«Развивать и поддерживать вот эту дисморфофобию с 15 лет — это странно. Необходимо, наоборот, прививать любовь к своему телу, лицу, видеть прекрасное в самой себе с 15 лет», — пояснила психолог.

Кроме того, попытка изменить внешность может говорить еще и о неуверенности в себе, добавила Миллер. Она обратила внимание на то, что даже несимпатичная, но уверенная в себе женщина имеет мощную харизму, которая как раз и привлекает противоположный пол.

«Поэтому они пошли не туда, не в ту сторону, и не с губ нужно начинать этот путь. Здесь, скорее всего, должна присутствовать гармония между матерью и дочерью, когда все идет через тепло, через любовь», — заключила психолог.

Дочь Борисовой пожаловалась на то, что столкнулась с жуткой травлей после процедуры увеличения губ. Пользователи сети раскритиковали вмешательства во внешность в столь раннем возрасте. Досталось и самой Полине, чье лицо из-за отечности сравнили с лицом «водителя КАМАЗа», и ее маме, которая потакает экспериментам дочери.

К слову, Борисова и сама регулярно обращается к услугам косметологов и пластических хирургов, о чем рассказывает своим подписчикам. К примеру, в последний раз 47-летняя телеведущая делала себе липоредукцию для формирования шейно-подбородочного угла.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как 15-летняя дочь Борисовой отреагировала на бурные дискуссии относительно ее внешности и увлечения косметологией.