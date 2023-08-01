В Севастополе сбили беспилотник в районе Кара-Кобы
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Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
На земле загорелась трава вместе с кустарниками, произошел подрыв.
В Севастополе в районе Кара-Кобы сбит беспилотный-летательный аппарат (БПЛА), по предварительным данным. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он также упомянул, что на земле произошел подрыв, вследствие загорелись кустарники и трава. По его словам, пожарные расчеты уже приступили к тушению возгорания.
«Пожарные расчеты уже на месте», — опубликовал губернатор.
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