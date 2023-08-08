«День релакса»: Митя Фомин поделился воспоминаниями о Дне знаний

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певец убежден, что преподаватели не только формируют фундамент знаний и умений, но и дают «ощущение жизни».

Митя Фомин назвал 1 сентября вечеринкой. Своими воспоминаниями о Дне знаний певец эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«1 сентября у меня было очень много раз. Сначала в школе это было 11 лет, потом это было шесть лет в институте. Слушайте, всегда это был такой день релакса на самом деле», — рассказывает Фомин.

По мнению певца, в этот день ученики, насладившись летним отдыхом, приходят на занятия обновленными. Это новизна отражается везде: начиная с мыслей учащихся, заканчивая их внешним видом.

«И ты приходишь как будто бы на вечеринку. Особо ты не занимаешься в этот день. Ты получаешь расписание, ты просто встречаешься со своими одногруппниками или одноклассниками. А потом начинается, конечно, рубилово», — считает артист.

Митя Фомин отмечает ценность знаний, которые дети получают во время учебы. По его мнению, ненужных предметов не бывает. Также певец убежден, что необходимо впитывать в себя всю информацию, которой делятся преподаватели, ведь учителя не только формируют фундамент знаний и умений, но и дают «ощущение жизни».

«Учеба проходит быстро. Все эти знания вам стопроцентно пригодятся, даже если вы думаете, что они вам не нужны. Поэтому важно ходить на пары, слушать профессоров, сдавать зачеты, никогда не подкупать никого и нигде» — пожелал певец учащимся.

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