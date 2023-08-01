Суд вынес приговор соратникам Тесака

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Martsinkevich/vk.com; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Шестеро неонацистов получили длительные сроки за убийства мигрантов 20-летней давности.

В Московской области суд вынес приговор соратникам националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, осужденного пять лет назад. Марцинкевич позднее был найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске.

Как сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда, виновными в убийствах четырех мигрантов в 2003 году признали шесть человек. Так, Андрей Кайль получил 15 лет лишения свободы, Семен Токмаков, Алексей Гудилин и Павел Хрулев — по 13 лет, Максим Хотулев — десять, Александр Лысенков — восемь.

Самого Марцинкевича пять лет назад приговорили к десяти годами колонии. Тесак до последнего заседания отрицал вину, однако через два года сознался в преступлениях. Он рассказал об убийствах 17-летней давности и указал места захоронения жертв. После этого правоохранители вышли на след его соратников. Сам Тесак 16 сентября 2020 года был обнаружен в своей камере без признаков жизни.

На основе показаний Марцинкевича следователи установили и задержали шестерых основных участников неонацистской группировки, а также собрали доказательства их причастности к убийствам. В ходе предварительного следствия обвиняемые давали признательные показания, однако на судебных слушаниях отказались от них. Тем не менее, избежать наказания им не удалось — все шестеро приговорены к длительным срокам лишения свободы. Адвокаты подсудимых уже заявили, что будут обжаловать приговор, который, по их мнению, слишком суров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на телах украинских боевиков, сдавшихся в плен в мариупольской «Азовстали», обнаружили татуировки с изображением российского неонациста Максима «Тесака» Марцинкевича.