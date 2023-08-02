Как скопинский, но на десять лет дольше: страшные тайны «челябинского маньяка»

Жертва челябинского маньяка рассказала, что он 14 лет ее удерживал и насиловал

Фото, видео: 5-tv.ru

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Подозреваемый в нескольких преступлениях арестован на два месяца.

Челябинский суд на два месяца арестовал 51-летнего мужчину, который, по версии следствия, в 2009 году похитил девушку и 14 лет удерживал ее в своем доме, насиловал и угрожал расправой.

Ранее Следственный комитет уже предъявил ему обвинение, а также его матери, которая все эти годы знала о происходящем.

Страшные тайны жителя небольшого уральского поселка, которого уже сравнивают со "скопинским маньяком", узнал наш корреспондент Михаил Емелин.