Владимир Путин и Валентина Матвиенко обсудили работу Совфеда в весеннюю сессию

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Совет Федерации рассмотрел и одобрил порядка 500 законов.

Президент поблагодарил Совет Федерации за особое внимание к социальным вопросам — речь об этом шла на рабочей встрече Владимира Путина с главой Верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко. На повестке были итоги работы в весеннюю сессию.

«Владимир Владимирович, сессия была достаточно напряженной, но на мой взгляд результативной, мы одобрили порядка 500 законов. Конечно, для нас были приоритетны вопросы поддержки экономики, отечественного бизнеса в условиях санкций. Безусловно, порядка 80 — это социально-значимые законы, которые были приняты нами во исполнение поручений данных в послании Федеральному Собранию», — рассказала Матвиенко.

«Спасибо, что Вы уделяете много внимания вопросам социального характера. Это же не единственный вопрос, касающийся летнего отдыха детей, хотя это сегодня наиболее актуально, тем не менее поддержка семьи, детства, материнства — это чрезвычайно важные, капитальные вещи. Но много и других вопросов, которые мы с Вами в ходе работы обсуждаем, условно, в ежедневном режиме, в рабочем режиме, так скажем. В целом, конечно, работа была достаточно напряженной, эффективной, решения принимались своевременно», — ответил президент России.

Глава Совфеда также упомянула, что, несмотря на попытки изоляции России, интенсивность межпарламентских контактов выросла. Совет Федерации принял 56 делегаций разного уровня, а сами сенаторы объездили десятки стран по приглашению коллег. По словам Валентины Матвиенко, точку зрения России хотят слышать и, так называемый, «золотой миллиард» и «коллективный Запад» — это далеко не весь мир.