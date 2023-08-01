Искупление вины повиновением: почему мать «челябинского маньяка» оправдывает его

Фото, видео: Личный архив Оксаны Защиринской; 5-tv.ru

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Женщине самой может грозить до 15 лет лишение свободы за пособничество сыну в его преступлениях.

Мать «челябинского маньяка», который 14 лет держал в плену и насиловал девушку, может испытывать чувство вины перед сыном. Не исключено, что именно в этом кроется причина того, что 72-летняя женщина всеми силами пытается оправдать совершившего тяжкие преступления отпрыска. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказала психолог Оксана Защиринская.

«Такие матери могли когда-то для своего ребенка что-то сделать неправильно: жить с мужем-агрессором либо рано лишить ребенка отца. Это матери с изначальным чувством вины по отношению к собственному ребенку, которое сейчас нужно искупать таким полным принятием и повиновением», — пояснила эксперт.

В свою очередь ребенок, выросший в таких отношениях с матерью, постепенно начинает проявлять власть над ней, требуя полного подчинения и прислуживания, добавила Защиринская.

При этом сама родительница «челябинского маньяка», скорее всего, считает свое поведение весьма нормативным, продолжила психолог.

«Для нее очень важно помогать, защищать собственного сына. Они вместе находятся в патологической симбиотической (основанной на взаимной выгоде — Прим. ред.) связи. Такая связь не предполагает критического осмысления всего происходящего, в том числе делинквентного (антиобщественного — Прим. ред.) поведения собственного ребенка. У матери доминирует мотив поддержать, защитить, принять все то, что он делает», — отметила Защиринская.

Она также не исключила, что у самой женщины могут быть признаки психического расстройства, но это должны установить специалисты в области психиатрии и психопатологии.

Мать «челябинского маньяка» продолжает его оправдывать. По ее словам, девушку, которую называют жертвой ее сына, никто насильно дома не удерживал, она всегда могла уйти. Самой женщине может грозить до 15 лет тюрьмы за содействие сыну в его преступлениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «челябинскому маньяку» и его матери Следственный комитет предъявил обвинения.