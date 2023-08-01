Лидера группы «Ногу свело» Покровского* отказались исключать из реестра иноагентов Сегодня, 17:42 Виктория Андреева 77 77

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист многократно и яростно выражал свою антироссийскую позицию. Между тем, он продолжает жаловаться на свой новый статус.