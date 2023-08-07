«Сожми булки, мы со всем справимся!»: каким должен быть наставник Жени Медведевой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Ольга Мальцева; 5-tv.ru

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Долгое время фигуристку наставляла ее бывший тренер Этери Тутберидзе.

Женя Медведева назвала качества, которыми должен обладать идеальный для нее наставник. Об этом она эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

По словам фигуристки, прежде всего этот человек должен уметь ее вдохновлять и мотивировать на новые свершения.

«Своим взглядом на жизнь, на дело, которым вы вместе занимаетесь. И наставник — это тот человек, который держит тебя в ежовых рукавицах, который в нужный момент скажет: „Сожми булки, мы со всем справимся! Просто не раскисай!“. И вот человек, который действительно сможет тебя собрать в кучу», — уверена девушка.

Уже как три года Женя Медведева не выступает как спортсменка на профессиональном уровне. Фигурное катание принесло ей не только медали, но и много слез и разочарований. На зимних Олимпийских играх 2018, где Медведева, до этого мастерски выигрывавшая все соревнования независимо от сложности, заняла второе место, уступив пьедестал Алине Загитовой. Чувство несправедливости от полученного результата настолько гложило юную фигуристку, что через несколько месяцев она заявила об уходе от своего тренера Этери Тутберидзе. Чуть позже девушка вернулась, однако возобновить феерический успех на ледовой арене у нее не получилось. К тому же у Медведевой возникли проблемы со здоровьем.

Сейчас фигуристка активно развивается в медийном пространстве, параллельно участвуя в ледовых шоу Ильи Авербуха. Также в зимний период она проводит мастер-классы по фигурному катанию.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП в Москве.