Суд оставил в силе решение о размещении приложения «Столото» в Google Play

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Российский распространитель государственных лотерей неоднократно обращался к IT-гиганту с просьбой о включении своего приложения в сервис, однако постоянно получал отказ.

Арбитражный апелляционный суд Москвы оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы обязать группу компаний Google разместить официальное мобильное приложение «Столото» в сервисе Google Play.

На данный момент решение вступило в законную в силу, а его неисполнение грозит ответчику выплатой неустойки: 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта с еженедельным двукратным увеличением суммы.

В 2021 году распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» неоднократно обращался в Google с просьбой разместить свое приложение в сервисе Google Play. Однако компания систематически отказывала в этом, ссылаясь на внутреннюю политику. Тем временем на платформах Google Play в России активно распространяются пиратские приложения, имитирующие лотереи под брендом «Столото». Из-за этого пользователи становятся жертвами кибермошенников, а сами приложения подрывают доверие к всероссийским государственным лотереям.

В свою очередь «Столото» ставит безопасность участников лотерей во главу угла. К примеру, в 2022 году было обнаружено и заблокировано 38 470 ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей и нелегально использовали бренд «Столото».

«Мы приветствуем вынесенное в нашу пользу постановление суда апелляционной инстанции, который оставил в силе решение обязать Google разместить приложение „Столото“ в Google Play. Для крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей „Столото“ важно обеспечить доступ участников лотерей именно к официальному мобильному приложению на всех площадках, так как это гарантирует безопасность пользователей, которая является одним из важнейших приоритетов деятельности компании», — подчеркнула заместитель генерального директора S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

Ожидается, что уже в ближайшее время официальное приложение «Столото» появится в Google Play. Сейчас его можно скачать в магазинах мобильных приложений от Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в первом полугодии 2023 года 15 проектов получили благотворительную и спонсорскую помощь «Столото».