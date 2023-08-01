Шойгу представил к наградам экипаж танка, остановившего колонну украинских террористов

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

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Героизму и мужеству российских военных можно только позавидовать!

Экипаж российского танка, остановившего колонну украинских террористов, представят к награде. Такое решение принял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Военные проявили настоящий героизм и недюжинную смелость, решив в одиночку пойти на врага. Об этом стало известно 29 июля. Танкисты нанесли несколько ударов по боевой технике киевского режима. В итоге — уничтожено два украинских танках и пять американских машин типа MRAP M1224 MaxxPro. Бой случился в Запорожской области.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru показал, как российский «Ланцет» уничтожил западный зенитный ракетный комплекс в зоне спецоперации IRIS-T.