«По любви»: «челябинский маньяк» разрыдался в зале суда
Обвиняемый в похищении девушки в Челябинской области заплакал в зале суда
Фото, видео: 5-tv.ru
Сможет ли кто-то поверить в искренность его слов?
Обвиняемый в похищении девушки в Челябинской области Владимир Ческидов на заседании суда заявил, что не прибегал к сексуальному насилию в отношении нее.
«Ну, наверное, да, виноват», — признал он.
При этом мужчина утверждает, что не насиловал девушку. Ческидов ответил, что это было «по любви».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ческидова арестовали до 30 сентября. В настоящее время СК занимается закреплением доказательственной базы и проверкой причастности мужчины к совершению других преступлений.
Находившаяся в неволе девушка пропала еще в 2009-м. Родственники пытались ее разыскать, но их попытки не увенчались успехом.
Пострадавшей удалось сбежать, когда маньяк попал в психиатрическую лечебницу. В отношении подозреваемого возбужден ряд уголовных дел.