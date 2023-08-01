«Челябинского маньяка» арестовали до конца сентября
Челябинского маньяка арестовали до конца сентября
Фото, видео: 5-tv.ru
Он пробудет под стражей как минимум два месяца.
Мужчину, удерживавшего 14 лет в своем доме девушку в Челябинской области, арестовали до 30 сентября. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
В настоящее время СК занимается закреплением доказательственной базы и проверкой причастности мужчины к совершению других преступлений.
Находившаяся в неволе девушка пропала еще в 2009-м. Родственники пытались ее разыскать, но их попытки не увенчались успехом.
Пострадавшей удалось сбежать, когда маньяк попал в психиатрическую лечебницу. В отношении подозреваемого возбужден ряд уголовных дел.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео из дома маньяка, где он держал заложницу 14 лет. СК уже предъявил ему обвинения в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека.