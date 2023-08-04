«Макияж всегда делаю в машине»: Волочкова не прибегает к услугам визажистов

Волочкова обычно не прибегает к услугам стилистов и визажистов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Неужели все дело в деньгах, которые не хочет попусту тратить балерина?

Анастасия Волочкова положительно относится к одежде из секонд-хенда и обычно не прибегает к услугам стилистов и визажистов. В этом балерина эксклюзивно призналась корреспонденту 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Я к любой одежде отношусь хорошо. Главное, чтобы она подчеркивала достоинства фигуры и скрывала недостатки», — отметила Волочкова.

По признанию балерины, для нее не имеет значения, какого бренда вещь. Волочкова убеждена, что можно купить недорого хорошую и качественную одежду, которая будет хорошо смотреться. Больше внимания балерина советует уделять эмоциональному состоянию.

«На мой взгляд, важнее то состояние души, которое мы носим в себе, и эмоции, которые мы испытываем, чем одежда, которую мы надеваем. И знаете, я считаю, что одежду нужно уметь носить так же, как и аромат духов», — уверена артистка.

Более того, в жизни Волочкова не прибегает к услугам стилистов и визажистов. Она сама выбирает себе наряд на день, а макияж делает по дороге в машине.

На масштабном мероприятии балерина предстала перед публикой в оригинальном образе белого лебедя. Артистка выбрала для выхода в свет белоснежный костюм, который украсили огромные крылья. Наряд для Волочковой сшил знакомый дизанейр. Как всегда, балерина отдала свое предпочтение туфлям на высокой шпильке, в которых артистка не порхала как пернатое, а тяжело передвигалась по территории мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, что показавшую грудь Волочкову обвинили в нечистоплотности.