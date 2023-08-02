Все, что плохо лежит: бизнес по сдаче металлолома «выведут из тени» в России
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Расчеты в сфере сдачи металлолома в России с 1 октября переведут на безнал
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Расчеты должны стать более прозрачными.
Бизнес по сдаче металлолома «выводят из тени». С 1 октября все расчеты будут только по безналу, то есть они должны стать более прозрачными.
Пока же граждане зачастую тащат в скупку все, что плохо лежит. С риском для жизни срезают электрические провода, увозят люки и даже кладбищенские ограды.
В Петербурге жертвой охотников за вторсырьем не раз становился легендарный Чижик-пыжик. Корреспондент «Известий» Дмитрий Будков тоже попытался сдать лом сомнительного происхождения.