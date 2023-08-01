Появились подробности о крупном пожаре в промзоне в Люберцах

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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Где произошло возгорание, а также что к этому привело?

Пожар в подмосковных Люберцах начался при сварочных работах в ангаре предприятия по производству шин. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство контролирует установление обстоятельств и причин инцидента, а также ход и результаты процессуальной проверки. При этом в настоящее время идет тушение пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Люберцах загорелись три ангара, площадь пожара составляет 1200 «квадратов». Его ликвидацией занимаются свыше 70 человек личного состава МЧС и 21 единица техники.