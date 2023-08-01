Франция начнет эвакуировать своих граждан из захваченного мятежниками Нигера

Фото: STR/ТАСС

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В африканской республике проживает до 600 французов.

Французская сторона решила начать эвакуацию своих граждан из Нигера, где произошел переворот, сегодня, 1 августа. Об этом сообщили в МИД Франции.

В французском внешнеполитическом министерстве уточнили, что причиной решения послужила ситуация в африканской республике. Отмечается, что в отношении посольства Франции в Ниамее были предприняты «акты насилия». Кроме того было закрыто воздушное пространство страны, из-за чего европейцы не могут покинуть ее самостоятельно.

«Франция готовит эвакуацию соотечественников и европейских граждан <…> Эвакуация начнется сегодня», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Власти Франции отметили, что вывоз людей из Нигера будет добровольным. Помощь будет оказана тем, кто сам пожелает покинут территории.

Агентство Agence France Presse со ссылкой на диппредставительство сообщило, что эвакуация начнется в кратчайшие сроки. Операция будет проводиться по воздуху из нигерской столицы. По данным министерства иностранных дел Франции, в стране проживает до 600 французов.

Мохамед Базум был отстранен с поста президента Нигера 26 июля в результате мятежа. Участники восстания сообщили также о закрытии границ государства и приостановке действия настоящей конституции. В должность президента 28 июля ступил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота возглавлял гвардию, удерживающую Базума.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию.