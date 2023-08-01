Крупный пожар вспыхнул у строительного гипермаркета в Люберцах

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Клубы дыма видны за несколько километров от очага возгорания.

Крупный пожар начался около строительного гипермаркета в подмосковных Люберцах. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, инцидент произошел в Котельническом проезде около дома 14В. Клубы дыма видны даже вдалеке от очага — подробности происшествия выясняются в настоящее время.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области уточнили, что происходит загорание трех ангаров. Площадь пожара составляет 1200 «квадратов», его ликвидацией занимаются свыше 70 человек личного состава и 21 единица техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Дмитровском шоссе в Москве произошел пожар в одной из квартир в жилом доме, в результате которого пострадали семь человек, среди них — четыре ребенка.

Прибыв на место, сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры с помощью подъемного механизма одного человека.