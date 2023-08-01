Крайне тяжелое: Ирину Мирошниченко ввели в медикаментозную кому

Актрису Мирошниченко ввели в медикаментозную кому

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Что известно о положении, в котором оказалась именитая артистка?

Актриса Ирина Мирошниченко находится в медикаментозной коме. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Знаменитую артистку подключили к аппарату ИВЛ. Ее состояние в настоящее время оценивается как крайне тяжелое.

О госпитализации Мирошниченко стало известно 30 июля. Актриса самостоятельно обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. По предварительным данным, они диагностировали у нее тяжелую форму вирусного заболевания.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Нина Гуляева не верит слухам о плохом состоянии ее госпитализированной коллеги Ирины Мирошниченко, которые стремительно распространяются в интернете.

По мнению артистки, Мирошниченко сама бы рассказала общественности о своем состоянии, просто врачи, скорее всего, не разрешают ей отвечать на звонки и общаться по мобильному телефону.