«Проплачено извне»: что известно о протестах в Грузии из-за лайнера с россиянами
Петр Мамрадзе назвал акции в Батуми проплаченными извне
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy; 5-tv.ru
Насколько распространены антироссийские настроения внутри страны?
Экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе в интервью «Известиям» назвал волнения в Батуми происками Запада. По его словам, антироссийских настроений внутри Грузии нет, а данная акция проплачена извне.
Напомню, ранее группа протестующих попыталась атаковать круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту. В них летели бутылки и яйца, одного туриста избили.
После таких акций круизная компания решила поменять маршрут. Лайнер Astoria Grande, следующий из Сочи в Турцию, в Батуми пока останавливаться не будет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузинские правоохранители задержали несколько участников акции протеста у порта Батуми, выступающих против остановки круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.