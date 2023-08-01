Визовый центр Финляндии в Петербурге прекращает работу: как быть россиянам

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Подать заявление на выдачу документа больше нельзя. Есть ли шанс обойти препятствия?

Уже во вторник визовый центр Финляндии в Петербурге перестанет принимать заявления на визы и виды на жительство. Помещение на улице Марата, куда раньше приходили по этим вопросам жители Северо-Запада, уже пустует.

Кроме того, в августе, подать документы на визу и ВНЖ нельзя будет ни в Москве, ни в любом другом российском визовом центре. Официальная причина — «нехватка ресурсов».

В то же время, заявки, поданные до 1 августа, должны быть обработаны в обычном режиме… А о том, как будет происходить работа, дальше будет объявлено дополнительно. Предполагалось что, начиная с осени, функции закрывшегося генконсульства в Петербурге возьмет на себя посольство в Москве.

На данный момент въезд в Финляндию полностью закрыт для российских туристов. Пересечь границу можно только по учебе, делам бизнеса или для обслуживания недвижимости. Но и эти правила с июля ужесточились. Те, кто едет работать, должны доказать, что у них есть веская причина лично посетить страну. Еще им запретят транзит в другие страны. Владельцы недвижимости должны подтвердить, что ремонт их жилья невозможен без личного присутствия. Студенты смогут въехать только для обучения по программам, которые предполагают получение диплома.