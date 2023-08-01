Жуткое видео: автобус с детьми слетел со склона в Испании
Пассажирский автобус упал со склона в Испании
Фото, видео: www.globallookpress.com / Gustavo De La Paz; 5-tv.ru
Некоторых пострадавших доставили в больницы в крайне тяжелом состоянии.
Более 40 человек пострадали в результате серьезной аварии в Испании. Пассажирский автобус занесло на горной дороге: он упал со склона и перевернулся.
Большинство пассажиров — дети. Шестеро сейчас в крайне тяжелом состоянии — их доставили в больницы на вертолетах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жуткая авария произошла на трассе Биробиджан — Хабаровск. Там большегруз разорвал на части иномарку.
Два автомобиля ехали навстречу друг другу. Автолюбитель пошел на обгон и не успел вернуться в свой ряд. После сильного встречного удара передняя часть иномарки осталась на трассе, а заднюю выбросило в кювет.