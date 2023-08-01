Екатеринбург затопили водопады, фонтаны и гейзеры из-за «тропических» ливней

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Жителей города уже не спасают ни зонты, ни дождевики.

Водопады, фонтаны и гейзеры забили в Екатеринбурге из-за сильных ливней. В городе случилось несколько коммунальных аварий.

Осадков выпало столько, что вода из люков хлынула на дороги. Непросто пришлось тем, кого непогода застала в пути. Разлились целые озера. А пешеходов не спасали ни зонты, ни дождевики. Появился и местный водопад.

Тем временем жители Архангельска делятся кадрами эффектной грозы. Мощные всполохи в небе сверкали всю ночь.

Стихия пощадила регион — обошлось без ущерба и пострадавших.

А в Башкирии по селам прокатился разрушительный смерч. В одном из районов республики поднялся ураганный ветер. Мощными порывами сорвало крыши домов, снесены заборы и ограды. Но обошлось без пострадавших.