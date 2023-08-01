«Были обречены»: американский политолог признал неэффективность санкций против РФ

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Почему же многочисленные ограничения не смогли ослабить страну?

Санкции против России были обречены на провал с самого начала, они не смогли сломить страну. Об этом заявил в беседе с Grayzone американский политолог Джон Миршаймер.

«Я думаю, если внимательно посмотреть на то, что произошло с тех пор, становится совершенно ясно, что русские были в отличном положении, чтобы в общем и целом обойти санкции», — отметил он.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания расширила санкции против России, добавив в список шесть граждан.