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В ЦРУ считают, что киевский режим стремительно проигрывает.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, совершая террористические акты в отношении России, приближается к преждевременной смерти. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты», — высказался Джонсон.

Он отметил, что большинство техники, поставленной Киеву западными странами, уже была уничтожена российскими войсками. Украина не может противостоять этому, она «проигрывает стремительно», добавил экс-аналитик ЦРУ.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале миротворческой миссии, так как ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что танк Leopard и боевая машина пехоты (БМП) Bradley боевиков киевского режима уничтожены российскими боеприпасами «Ланцет» в районе населенного пункта Работино.