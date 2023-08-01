Актер из сериала «Эйфория» Ангус Клауд скончался в возрасте 25 лет

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По данным американской прессы, незадолго до трагедии мама артиста вызывала врачей и сообщала о возможной передозировке.

Американский актер Ангус Клауд, известный по роли Феско в телесериале «Эйфория», ушел из жизни в возрасте 25 лет. Смерть молодой знаменитости официально подтвердили его родственники.

За неделю в семье произошла еще одна трагедия — скончался отец Ангуса. Артист тяжело переживал утрату, так был особенно близок с папой. Поклонники, ожидаемо, связывают случившееся с Клаудом с его потерей.

«С тяжелым сердцем мы должны попрощаться сегодня с невероятным человеком. Как артист, друг, брат и сын Ангус был особенным для нас всех во многих отношениях», — цитирует портал TMZ заявление семьи.

Родные покойного артиста не раскрывают подробностей, однако пресса активно вспоминает его проблемы с ментальным здоровьем и увлечение запрещенными препаратами. Бывший менеджер утверждал, что познакомился с Клаудом в реабилитационной клинике, где на тот момент работал. Наркомания, психологический абьюз и отказ выплачивать гонорары, по словам сотрудника, стала причиной его отставки.

В СМИ сообщается, что незадолго до смерти Клауда полиция Окленда приняла звонок в службу экстренной помощи от его матери. Женщина сообщила о «возможной передозировке» и сказала, что у сына не было пульса. Одной из вероятных причин смерти молодого человека пресса называет злоупотребление антидепрессантами на фоне горевания по горячо любимому папе.

«На прошлой неделе он похоронил своего отца и усиленно боролся с этой потерей. Единственное наше утешение — это знание, что Ангус теперь воссоединился с отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто говорил о своей борьбе с психическим здоровьем, и мы надеемся, что его уход может стать напоминанием другим: они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку», — сказано в том же заявлении близких актера.

Семья Клауда попросила журналистов о покое и конфиденциальности, родственники умершего пока не готовы обсуждать свое горе с журналистами. Актер был восходящей звездой Голливуда, с 2019 по 2022 год он играл Феско в популярном сериале HBO «Эйфория». На его счету всего несколько крупных киноработ, съемки в клипах, еде два фильма с его участием только-только были запущены в производство.

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