🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: не спешите с началом нового месяца. Многим еще придется распрощаться с некоторыми моментами прошлого.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 1 августа, главное — не спешить. День в целом удачен, но можно все испортить, если торопиться в делах. При этом начало месяца — начало нового периода, а также необходимость в расставании с прошлым.

♈ Овны

Если вы чувствуете, что не знаете, куда, черт возьми, вас несет, сделайте паузу, вдохните и смиритесь с неопределенностью. На данный момент у вас не должно быть четкой дорожной карты. Что вы должны делать, так это доверять своим инстинктам, даже если открывающиеся указания не имеют смысла. Когда дело доходит до эмоций, примите мантру: «принимайте все, ничего не отвергайте». То, что мы подавляем, рано или поздно находит способ всплыть на поверхность. Хорошо то, что вы наделены способностью превращать свои раны в мудрость.

Космический совет: принимайте все, что происходит.

♉ Тельцы

Каждый раз, когда вы делаете шаг в неизвестное, каждый раз, когда вы решаете исследовать незнакомое, ваши старые страхи, как правило, берут верх. Хорошая новость в том, что теперь вы осознаете эту закономерность. Теперь у вас есть возможность освободиться от устаревшего сценария и снова поверить в себя. Итак, верните свое доверие к себе. Ваш внутренний компас уже знает направление, в котором вы должны двигаться.

Космический совет: позвольте своему внутреннему компасу быть вашим проводником.

♊ Близнецы

Поворот сюжета, Близнецы: идеальный момент сейчас. Будьте одержимы своими целями, своими мечтами, своими надеждами и своими желаниями. Будьте одержимы ростом и всеми способами, с помощью которых вы чувствуете вдохновение, чтобы посеять семена перемен в коллективном сознании. Дав себе разрешение отказаться от устаревшего сценария, вы обретете свободу, необходимую для того, чтобы стать самой потрясающей версией себя.

Космический совет: идеальный момент — сейчас, и идеальный момент — сегодня!

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♋ Раки

Сегодня духи умоляют вас отбросить осторожность на ветер и сказать «да» неизвестному. Если это заставляет ваше сердце петь, значит, вы на правильном пути. Помните, что прогулка в дикую местность потребует от вас отказа от устаревшего сценария; покончить с чем-либо или с кем-либо, что больше не служит вашему высшему благу. Не бойтесь использовать этот дух воина!

Космический совет: сделайте смелый шаг навстречу будущему, которое вы всегда представляли для себя.

♌ Львы

Займись внутренней работой, Львы. Не забывайте о магии, которая живет внутри вас. Помните, что выбор роста превыше всего, выбор себя превыше всех потребует от тебя разочарования в людях, и это нормально. Пришло время освободиться от бремени ожиданий.

Космический совет: вернитесь домой, к себе.

♍ Девы

Если бы ваше высшее «я» могло сказать вам что-то одно, так это то, что у вас все хорошо. Так что продолжайте делать то, что вы делаете! Продолжайте сиять своим светом и приносить больше радости, красоты и сочности в этот мир. Ваша приверженность своему росту окупится большим количеством способов, чем вы можете себе представить, и большим количеством способов, чем вы можете сосчитать. Вы не хотите отдавать свое сердце и душу тем, кто в прошлом подводил вас. Вы знаете, кто ваши люди, Девы, и это те люди, на которых вы хотите положиться, продвигаясь вперед.

Космический совет: чтобы загладить старые раны, медитируйте с турмалином или обсидианом красного дерева.

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♎ Весы

Для любви всегда есть время, Весы. Всегда есть время поделиться своим сердцем с определенным человеком, который вызывает улыбку на вашем лице и пробуждает песню вашей души. Итак, облеките свои чувства в слова, когда у вас будет время для осознанной связи. Если в это время вы находитесь вдали от своего любимого, напишите письмо, в котором сообщите, как сильно вы дорожите этой связью. С милостью Купидона возможно все! Но речь идет не только о романтических отношениях. Ваши платонические связи привносят в вашу жизнь много радости, красоты и сочности.

Космический совет: переведите свои чувства в слова.

♏ Скорпионы

Но помогает ли это вам расти и становиться той версией себя, которую вы представляли в своем воображении? Соответствует ли это вашим ценностям и этике? Пришло время глубоко погрузиться в свое подсознание, Скорпионы. Прислушаться к тому, что говорит внутренний голос мудрости. Процесс создания жизни, о которой вы всегда мечтали, потребует от вас устранения того, что больше не находит отклика, и это нормально. У вас есть сила и стойкость, чтобы внести изменения, необходимые для вашего высшего блага, красоты.

Космический совет: делайте то, что правильно для вас, а не то, чего от вас ожидают.

♐ Стрельцы

Сегодня карты говорят о важности утренних ритуалов. Преимущества заземления вашей энергии, определения ваших намерений и приглашения хорошего джуджу в ваше пространство. Итак, что вы подтверждаете сегодня и каким образом? Ведение дневника, медитация, движение и искусство — вот некоторые из способов, с помощью которых вы можете установить связь с самим собой на более глубоком уровне. О, и если вы переедали в течение последних нескольких недель, возобновите свои оздоровительные игры! Сосредоточившись на приготовлении пищи в начале недели, вы сможете накормить себя, даже когда ваш график становится напряженным.

Космический совет: пришло время заботиться о себе.

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♑ Козероги

Счастье — это нечто большее, чем просто деньги в вашем банке или лайки в социальной сети. Речь идет о качестве вашей жизни. Речь идет о вещах, которые приносят вам радость и придают вам ощущение целеустремленности. Итак, осознайте все вещи, людей и переживания, которые придают красоту и изящество вашему существованию. Если есть что-то, на что вы хотите уделить время на этой неделе, так это щедро налить в чаши тех, кто питает вашу душу и возвышает ваш дух.

Космический совет: осознайте красоту и изящество, которые окружают вас в настоящий момент.

♒ Водолеи

Отпустите. Отпустите напряжение между тем, чего вы хотите, и тем, чего Дух хочет для вас. Все складывается не так, как вы представляете. Божественная защита играет роль, Водолеи. Позвольте себе почувствовать этот великолепный сдвиг. Когда дело доходит до проявления, почитайте инь так же сильно, как и ян. Другими словами, вы внесли свою лепту. Теперь перейдите в пространство терпимости. Чудеса организуются за кулисами.

Космический совет: отпустите напряжение между тем, чего вы хотите, и тем, чего хочет для вас Дух.

♊ Рыбы

Вы уже танцевали со своими тенями, Рыбы. Вы уже проводили своих демонов к выходу. Ничто и никто вас больше не пугает. Эта глава вашей жизни посвящена восстанию — восстанию из собственного пепла и проявлению как наиболее воплощенной версии вас самих. Что вам нужно помнить сейчас: ваше сердце — непревзойденный алхимик, наделенный способностью превращать раны в мудрость.

Космический совет: вас призывают проявить себя как наиболее воплощенную версию самого себя!

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