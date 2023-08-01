Медведь или человек? Китайский зоопарк обвинили в подмене животных

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Canales; 5-tv.ru

Кого же на самом деле видят посетители в вольерах?

Сотрудников китайского зоопарка в Ханчжоу обвинили в подмене. Посетители заподозрили, что в вольерах вместо медведей находятся люди в костюмах животных. Такие предположения усилились после публикации видеоролика, в котором медведь встает на задние лапы. При этом на его спине образуются огромные складки. Кроме того, пользователи решили, что у косолапого слишком стройные ноги.

В ответ сотрудники зоопарка заявили, что о подмене не может быть и речи. Ни один человек не выдержит сорокаградусную жару в меховом костюме. И пообещали провести пресс-тур для журналистов, чтобы они смогли убедиться в подлинности медведей.